Den nye Jurassic World -filmen får Manuel Garcia-Rulfo på rollelisten

Vi får sakte dryppvis detaljer om rollebesetningen til den kommende Jurassic World filmen.

Deadline har nylig rapportert at Manuel Garcia-Rulfo (The Lincoln Lawyer) har signert for prosjektet og vil slutte seg til de tidligere bekreftede skuespillerne Scarlett Johansson og Jonathan Bailey.

Gareth Edwards (Skaperen og Godzilla fra 2014) skal regissere filmen, og den opprinnelige Jurassic Park-forfatteren David Koepp skal skrive manuset.

Den nye Jurassic World -filmen kommer på kino 20. juli 2025.