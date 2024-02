Den nye Jurassic World-filmen skal regisseres av Gareth Edwards.

En ny Jurassic World-film er på trappene, og det ser ut til at den vil ha premiere i juli 2025. Det gir ikke mye tid til å spille inn, redigere og markedsføre den nye filmen, men det lar seg gjøre.

Etter å ha mistet David Leitch, ser Universal nå på Rogue One- og The Creator-regissøren Gareth Edwards til å ta over og lede den nye dinosaurfilmen. Manuset til filmen er allerede ferdig i flere utkast, og produksjonen vil starte ganske snart med tanke på hvor raskt den må lages.

Det ser derfor ut til at Edwards' kreative bidrag kommer til å bli ganske minimalt, for hvis manuset allerede er skrevet og studioet ønsker at filmen skal se ut på en bestemt måte, er det mulig at Universal bare henter inn Edwards på grunn av navnet.