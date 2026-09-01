Den nye live-action-versjonen av «Gargoyles» blir ikke lenger produsert av Disney

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Gargoyles», den populære animasjonsserien fra Disney på 90-tallet, skulle egentlig ha fått en stor comeback relativt snart. Atomic Monster hadde lisensen til å utvikle en live-action-serie for Disney+, men det ser ut til at ingenting skjer der.

Ifølge forfatter og utøvende produsent Greg Weisman, som har jobbet tett med «Gargoyles»-IP-en i mange år, skjedde det aldri noe med live-action-serien, og prosjektet er i praksis dødt. I et intervju med ComicsOnline bekreftet Weisman at det aldri kom noe ordentlig i gang med live-action-tilpasningen av «Gargoyles».

«Vel, jeg vet at når det gjelder live-action-delen, så hadde Atomic Monster lisensen til å utvikle en live-action-versjon av «Gargoyles» for Disney+, og det prosjektet er dødt. Jeg har ingen anelse om animasjonen, men det finnes foreløpig ingen planer for live-action,» sa han.

«Gargoyles» vil fortsette i tegneserieform, da Weisman sier at han aldri sliter med å finne på ideer til karakterene. Men på et større TV-plan ser det ut til at vi kanskje aldri får se steinmonstrene våkne til liv igjen. I det minste er live-action-versjonen definitivt av bordet.