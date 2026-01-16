Den nye Mario-stemmeskuespilleren sier at han har "en utrolig respekt for" sin forgjenger

HQ

Mange reagerte med forferdelse da det i 2023 ble kjent at Nintendo ville bytte ut Charles Martinet som stemmeskuespiller for Mario og flere andre innbyggere på Mushroom Kingdom. Etter Marios skaper Shigeru Miyamoto er det sannsynligvis Martinet som har hatt størst innflytelse på utformingen av den Mario vi kjenner og elsker, med sine utbrudd og klassiske uttrykk.

En som har stor respekt for Martinets bidrag, er Kevin Afghani. Navnet er kanskje ikke så kjent ennå, men fra og med Super Mario Bros. Wonder er han Martinets etterfølger og sørger dermed for Marios stemme i spillene. I et intervju med USA Today forteller han om hvordan han ser på forgjengerens bidrag :

"For meg ER Charles Mario. Han skapte noe som er så utrolig ikonisk. Og han gjorde det så mesterlig. Hvis jeg ikke var nervøs, så er jeg feil fyr.

"Jeg er den andre fyren som gjør Mario. Charles er fyren. Det er en slik utrolig respekt for Charles. Han er fantastisk."

Og dette er nok noe de fleste av oss kan si oss enige i. I dag dukker Charles Martinet ofte opp på ulike messer og lignende arrangementer, så for de som ønsker å høre den originale stemmen til Mario, er det fortsatt en mulighet til å gjøre det.