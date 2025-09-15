Den nye Mercedes C63 AMG vil ikke ha en V8, tross alt

HQ

Mercedes bestemte seg for to år siden for å droppe den ikoniske AMG V8-motoren i performance-modellen C63 S, noe som ikke falt i god jord hos potensielle kjøpere. Salget stupte og Mercedes ble tvunget til å ta et grep, den "nye" firesylindrede C63 (AMG) skal nå erstattes, men det blir tilsynelatende ikke en retur til den åpenbare V8-en, sier Mercedes' Mattias Geisen, men en videreutvikling av V6-en som finnes i CLE 53 AMG, som er en treliters rekkesekser som genererer 442 hestekrefter.

"Vi kommer til å ha noen alternativer der vi hadde en firesylindret, som også vil være tilgjengelig som en sekssylindret fremover. Det kan være det blir en hybrid eller ikke, kanskje en ren ICE. Det får du vite når vi er der." Kilde