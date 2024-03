Den nye roguelike-sensasjonen Balatro har fått endret aldersgrensen fra 3+ til 18+ på grunn av frykt for gambling.

HQ

Balatro er det kortstokkbyggende roguelike-spillet som feier gjennom spillverdenen akkurat nå. Det ser ut til å ha dukket opp fra intet og har umiddelbart fanget folk med sin vanedannende spillopplevelse, stil og mye mer. Vi ga det 9 av 10 poeng i vår anmeldelse, og andre kritikere har reagert på samme måte.

Nylig har imidlertid spillet blitt trukket tilbake fra enkelte butikker og fått aldersgrensen endret fra 3+ til 18+ fordi det tilsynelatende fremmer gambling. Balatro er et spill basert på poker, der du må bruke kortene dine sammen med power-ups for å tjene så mye penger som mulig for å gå videre til neste serie med utfordringer. Det høres ut som gambling, men som Playstack Games sier i en uttalelse, inneholder ikke selve spillet noen gamblingmekanikk.

Det er mange tilfeldige elementer i Balatro, for eksempel kortene du trekker, men det er ikke akkurat gambling. Hvis dette er bransjen som kjempet hardt for å få loot boxes frikjent for gamblinganklager, skjønner vi ikke hvorfor Balatro plutselig blir angrepet.