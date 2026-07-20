Den nye sjefen i Saber avslørte ikke ved et uhell utgivelsestidspunktene for « Warhammer 40,000: Space Marine III og «John Wick», opplyser studioet

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I forrige uke fikk fans av «Star Wars: Knights of the Old Republic» et glimt av håp for den etterlengtede nyinnspillingen, da den nye forretningssjefen i Saber, Steve Allison, tilsynelatende avslørte at spillet kunne komme ut i 2028, hvis alt gikk etter planen. I det samme svaret til en fan kommenterte Allison også at « Warhammer 40,000: Space Marine III og «John Wick»-spillet tilsynelatende også var planlagt for utgivelse i 2028.

Saber Interactive har imidlertid siden presisert at vi ikke bør ta Allisons kommentarer for alvor. I en uttalelse til IGN som svar på Allisons kommentarer sa Saber: «Steve svarte på en spiller som først og fremst spurte om planer for mikrotransaksjoner i fremtidige titler, og han snakket generelt, ikke offisielt, om den fremtidige porteføljen av Saber-spill, som han er utrolig begeistret for. Vi har ikke kunngjort noen utgivelsesdatoer eller bekreftet lanseringsvinduer for Sabers kommende titler. Følg med for mer informasjon om alle spillene våre, som Turok: Origins og Hellraiser: Revival, som lanseres 8. oktober!»

Dette betyr altså at vi foreløpig ikke bør ta Allisons uttalelser om lanseringsvinduer for god fisk, men samtidig ville det ikke overraske oss å se verken det nye Space Marine-spillet eller John Wick-spillet på lanseringskalenderen for 2028. Warhammer 40 000: Space Marine II vil da være fire år gammelt, noe som betyr at en oppfølger vil være velkommen blant mange fans, og med tanke på at John Wick-spillet nettopp ble avslørt i år, gir en lanseringsperiode i 2028 oss god tid til ordentlige trailere og litt spillopplevelse, samtidig som det gir Saber god tid til å jobbe med spillet. Foreløpig vil Saber imidlertid at vi skal fokusere på det som er rett rundt hjørnet, nemlig de nye Turok- og Hellraiser-spillene.