Den nye spillmodusen «Most Wanted» i « Ghost of Yotei har premiere

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Som tidligere rapportert får «Ghost of Yoyei» en ny enkeltspiller-overlevelsesmodus inspirert av roguelite, kalt «Most Wanted». I denne modusen må du overleve bølge etter bølge av fiender ved å bruke kun det utstyret du har tilgjengelig. Du kan også spille som forskjellige karakterer, som hver er spesialister på en bestemt våpentype og dermed har sin egen kampstil. Atsu mestrer to katanaer, Oyuki er en ekspert på kusarigama, og Nagato behersker yari med stor dyktighet.

Den nye traileren avslørte også at et kjent ansikt vil dukke opp, da Jin fra « Ghost of Tsushima inngår som en spillbar karakter.

Dette innholdet vil bli utgitt sammen med den nye DLC-en med tittelen «Echoes of Sekigahara» og vil også inngå i « Ghost of Yotei: Complete Edition», som også er planlagt utgitt samme dag.