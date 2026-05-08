Den nye Star Fox -musikken er allerede tilgjengelig med Nintendo Music

Ingen har vel gått glipp av at Nintendo denne uken annonserte Star Fox helt ut av det blå, en omfattende nyinnspilling av Star Fox 64 som skal lanseres allerede neste måned, nærmere bestemt 25. juni. Med så kort tid igjen kan vi forvente en intens markedsføring, og den ser absolutt ut til å ha startet.

Nintendo delte også et nytt kunstverk fra Star Fox.

Det Kyoto-baserte selskapet har nå sluppet ti spor fra lydsporet på Nintendo Music-appen, så du kan allerede nå nyte sanger som "Corneria" og høre hvordan de nye arrangementene høres ut.

Som vanlig kreves det et Switch Online-abonnement for å få tilgang til innholdet som tilbys av Nintendo Music.