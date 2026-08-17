Den nye stemmeskuespilleren i «Tides of Annihilation» ser ut til å ha blitt avslørt gjennom en ny spilldemo

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Jennifer Englishs erstatter som Gwendolyn, hovedpersonen i « Tides of Annihilation, er blitt avslørt. Dette er ikke en offisiell avsløring, men kommer fra en rapport om en ny spilldemo – en vi sannsynligvis vil få se på Gamescom – som viser vår nye hovedstemmeskuespiller i rollen. Den som erstatter English er ingen ringere enn Angela Sant'Albano, skuespilleren som spilte Grace Ashcroft i «Resident Evil Requiem».

Sant'Albano ble først oppdaget av Need4Games, og hennes opptreden i « Tides of Annihilation har skapt oppsikt på nettet siden nyheten først ble kjent. Forrige måned måtte spillets opprinnelige stjerne, Jennifer English, trekke seg av personlige årsaker, men hennes erstatter var ikke langt unna. Vi visste at vi ville få vite mer om hvem som skulle gi stemme til Gwendolyn i god tid, og selv om utvikleren Eclipse Glow Games ennå ikke har bekreftet den nye stemmeskuespilleren offentlig, er flere spillopptak fra demoen bevis nok.

Gwendolyn er den eneste overlevende etter en katastrofe som utrydder store deler av London i « Tides of Annihilation, og hun er det eneste håpet for å bli kvitt monstrene og de gudlignende vesener som fortsatt holder til der. Vi kommer til å få se mer av spillet etter hvert, og vi forventer å få prøve demoen som sprer seg over internett under Gamescom.