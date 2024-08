Den nye svarte mandagen på det japanske aksjemarkedet får aksjene til landets største spillselskaper til å stupe

HQ

Vi ville normalt ikke snakket om børskrisen som markedene våknet opp til i morges, hadde det ikke vært for at den åpenbart også rammer videospillindustrien. Fallet i Nikkei 225-indeksen ved åpningen av Tokyo i morges så et generelt markedsfall på grunn av frykt for en resesjon i USA og økende spenninger i Midtøsten. Og denne svarte mandagen har også smittet over på landets store videospillselskaper.

Nintendo-aksjen er nå 15 % mindre verdt enn ved stengetid forrige fredag, mens Capcom-aksjen er ned 16 %. Disse har blitt hardest rammet, men også mange andre lider under markedsuroen. Sega er ned rundt 13 %, Konami 8 % og Sony 6 %. Koei Tecmo er også ned 6 % og Square Enix 5 %.

Basert på oppdaterte data fra de andre markedene ser det ut til at nedgangen, selv om den er utbredt, har vært mye mer alvorlig i Japan. Vi må vente og se om markedene kommer seg eller ikke, og hvordan situasjonen vil påvirke selskapenes kalendere og fremtid på kort og mellomlang sikt.