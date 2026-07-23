Den nye traileren til « Resident Evil er fullspekket med kroppshorror og referanser til videospill

HQ

Når man tenker på at regissør Zach Cregger ga oss både «Barbarian» og «Weapons» som sine to siste filmer, er det svært god grunn til å være spent på hans neste prosjekt, ikke minst fordi det er den nyeste filmatiseringen av Capcoms videospillserie « Resident Evil. I motsetning til tidligere filmatiseringer vil denne kommende skrekkfilmen ikke i særlig grad trekke på den etablerte historien ved å inkludere ikoniske figurer og steder, men den vil likevel hylle seriens spillrøtter, slik det fremgår tydelig av den nyeste traileren.

Det nye glimtet fra filmen er proppfullt av kroppshorror, forvrengte skapninger, blod og vold, samt alle de andre kjennetegnene ved « Resident Evil-serien. Men den viser også hovedpersonen Bryan (spilt av Austin Abrams) som febrilsk leter i skuffer etter hagleskudd og til og med åpner et skap for å finne en skrivemaskin midt på et skrivebord – to elementer s Resident Evil -fans vil være svært kjent med, det siste når det gjelder «safe rooms».

Når det gjelder premisset for Creggers « Resident Evil-film, er det delt en offisiell synopsis som forklarer: «I en helt ny historie følger * Resident Evil * Bryan, en medisinsk kurér som uforvarende havner i et actionfylt, uavbrutt kappløp for å overleve, mens en skjebnesvanger, grufull natt bryter sammen i kaos rundt ham.»

«Resident Evil er skrevet av Cregger og Shay Hatten i fellesskap, og i rollelisten finner vi også Zach Cherry, Kali Reis og Paul Walter Hauser. Med premiere 18. september (til og med i IMAX!) kan du se den nyeste traileren for filmen nedenfor.