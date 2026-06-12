Den nye Transformers-filmen har funnet sin manusforfatter

Autobotene kommer snart tilbake. Til tross for at animasjonsfilmen Transformers One ikke helt levde opp til Paramounts forventninger på kino, har studioet ingen planer om å forlate IP-en, og har nå bekreftet at en ny manusforfatter kommer inn for en kommende film.

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Som TheWrap nylig fikk vite, skal Jason Fuchs, forfatteren av It: Welcome to Derry, skrive manuset til en ny Transformers-film hos Paramount. Detaljer om handlingen holdes hemmelig foreløpig, men med Michael Bay om bord som produsent kan vi forestille oss at det vil bli mange eksplosjoner på et eller annet tidspunkt.

Dette er ikke det eneste Transformers-prosjektet som er under utvikling, da det også lages en oppfølger til Rise of the Beasts, med Derek Connolly som manusforfatter. Den ennå utitlete filmen skal også være en crossover-film mellom G.I. Joe og Transformers.

Vi er ikke sikre på hvor Fuchs' historie vil føre oss, men det er litt frihet hvis han jobber med en helt annen spin-off. Vi får først vite det når Paramount er klar til å avsløre flere detaljer, men inntil da vil Fuchs sitte og skrive på laptopen sin og jobbe med manuset til den nye filmen.