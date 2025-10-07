Den nye Two Strikes DLC er også en crossover med animeen Baki Hanma

HQ

I dag ble den første utgaven av Out of Bounds avholdt, et nytt digitalt arrangement som har som mål å vise frem og promotere indieprosjekter som utvikles i Spania for hele verden. Initiativet har i dag vist 12 spill totalt, fem av dem har fått sitt første blikk på verden, og seks andre har avanserte detaljer om deres nåværende utviklingsstatus. Og det tolvte? Vel, i dette tilfellet var det å vise oss et veldig spesielt innhold i et allerede publisert spill: Det er den nye DLC for Two Strikes, en tittel utviklet av Retro Reactor, og som er basert på anime-serien Baki Hanma.

Dette innholdet, i tillegg til å inkludere fighteren fra den populære anime tilgjengelig på Crunchyroll og Netflix, introduserer også en ny kamparena kalt The Underground Arena, samt en ny temasang inspirert av anime-serien.

"Baki Hanma, verdens sterkeste tenåring, slutter seg til den brutale verdenen Two Strikes. Baki er født til å slåss og opplært til å sprenge alle grenser, og tar med seg sine enestående kampferdigheter og sitt ubarmhjertige sinnelag ut på slagmarken. Med knusende slag, lynraske reflekser og en vilje smidd gjennom utallige kamper, rister Baki opp kampen som aldri før."

Se hele traileren for Baki Hanma's DlC i Two Strikes, som nå er ute på PC, PS4, Xbox og Nintendo Switch, nedenfor.