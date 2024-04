Den nye versjonen av Snøhvit sies å være "et eneste stort rot"

HQ

Mye har blitt sagt og skrevet om Disneys kommende live-action-versjon av klassikeren Snow White, men siden det i slutten av fjoråret ble kjent at filmen ville bli utsatt til 2025 har det vært relativt stille.

Filmen var heller ikke til stede på Cinemacon i Las Vegas nylig, et av årets største og viktigste bransjearrangementer. Skal vi tro en av mange innsidere er det en god grunn til dette. Ifølge ham og hans kilder har produksjonen flere problemer. De mange omopptakene som har blitt spilt inn skal ha bidratt til det eskalerende rotet, for ikke å snakke om de skyhøye kostnadene som nå vil kreve inntekter på nærmere 350 millioner dollar for å gå i null.

Filmens manus har tidligere blitt beskrevet som "en fornærmelse mot Walt og hans arv", med flere store endringer. Ikke minst av Snow White selv, som Zegler beskrev som en sterk og selvstendig kvinne som ikke trenger å bli reddet av en prins.

Moralen blant de involverte rapporteres også å være svært lav, og at visningene foran testpublikum gikk svært dårlig. Det er selvfølgelig fortsatt (nesten) et år igjen til premieren, så mye kan fortsatt skje. Det skal også sies at det er innsidere som også rapporterer om at filmen testes godt, og til og med får skryt.

Gleder du deg til Snøhvit, og har du tro på prosjektet?