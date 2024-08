Den nye versjonen av Snøhvit viser seg frem i en kort teaser-trailer

HQ

Den mye omtalte nye versjonen av Snøhvit har nå blitt avslørt for første gang i en kort teasertrailer med Rachel Zegler i hovedrollen. Spillefilmen har skapt overskrifter siden den først ble annonsert, og om kritikken er berettiget, vel, det gjenstår å se.

I teaseren får vi i hvert fall et definitivt bevis på at mye av den opprinnelige historien tross alt ser ut til å være intakt, selv om det var mye snakk om at dette ikke var tilfelle. Det forgiftede eplet, de syv dvergene og (selvfølgelig) den onde heksen, her spilt av Gal Gadot.

Hva tror du, kan dette være noe bra?