Den nye VW ID. Polo kommer også i en GTI-variant

GTI-navnet er legendarisk, og for første gang noensinne dukker det opp på en helelektrisk bil. Dette er ID. Polo GTI. Den yter 223 hk fra en enkelt elmotor og har et batteri på 52 kWh, noe som gir en oppgitt 0-100-kilometertid på 6,8 sekunder og en rekkevidde på opptil 420 kilometer i henhold til WLTP-standarden. Adaptive dempere, et skreddersydd GTI-chassisoppsett og en elektronisk styrt differensial er standard, mens stylingen får den vanlige GTI-behandlingen med røde aksenter, kraftigere støtfangere og 19-tommers hjul.

Som man kunne forvente, har reaksjonene på nettet vært sprikende, særlig fordi den 1540 kilo tunge bilen er rundt 240 kilo tyngre enn GTI-en den erstatter, og derfor virker tregere i sammenligning. Den ser også ut til å bli utkonkurrert av direkte konkurrenter som Mini John Cooper Works EV og Alpine A290.

Den har imidlertid ennå ikke blitt skikkelig testet, og med tanke på GTIs forkjærlighet for å tilby alt, både fart, komfort, romslighet og spesielle kjøreegenskaper, vil det kanskje bli en annen historie.