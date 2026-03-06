Den nye Xbox-konsollen redefinerer konseptet med en spillkonsoll

HQ

De fleste hadde allerede lenge forstått at dette var på trappene. Tiden da konsoller kunne holdes hemmelige er for lengst forbi, og i dag er titusenvis av mennesker involvert i disse prosjektene, noe som gjør det umulig å holde dem hemmelig. Men... du kan ikke si at Microsoft har forsøkt å gjøre det med den nye Xbox-konsollen heller. Tvert imot har de gjentatte ganger sagt at de har en ny konsoll på gang, og de har ikke vært sjenerte når det gjelder hypen rundt ytelsen.

Hvordan kommer den nye Xbox-konsollen til å se ut (bilde skapt med AI)? Det vil vi ikke få vite på en stund ennå, men man kan mistenke at Microsoft vil velge et design som skiller seg fra Xbox Series X for å distansere seg.

Mest bemerkelsesverdig er kanskje tidligere Xbox-sjef Sarah Bonds uttalelse om at vi kan se frem til "det største tekniske spranget du noensinne har sett", men for bare noen måneder siden sa hun også at "neste generasjons konsoll kommer til å bli en veldig premium, veldig high-end kuratert opplevelse". Vi er selvfølgelig vant til dristige uttalelser, men disse er så spisse at Microsoft vil bli hardt straffet hvis de ikke leverer i det minste i nærheten av det. En seiersmarsj vil da bli erstattet av hånlige memes, og det vet de selvfølgelig.

Men faktum er at det støttes av tekniske innsidere. Den anerkjente og svært kunnskapsrike AMD-eksperten KeplerL2 har blant annet sagt at alle spill, 100%, vil se bedre ut på neste Xbox enn på PlayStation 6 :

"Jeg ser ikke hvordan PS6 kan matche Magnus, den har færre CPU-kjerner, lavere CPU-frekvens, færre CU-er, færre ROP-er, lavere GPU-frekvens, mindre cache og minnebåndbredde. Det er ikke en stor forskjell, men Magnus burde ha bedre ytelse i 100 % av spillene, i motsetning til denne generasjonen der det er mer 50/50."

Asha Sharma hadde æren av å presentere den nye Xbox-konsollen, men hun satte åpenbart ikke dette sammen i løpet av sine ti dager som sjef; det vi ser nå er helt og holdent Phil Spencers arbeid. // Microsoft

Derfor er det spennende at Microsoft nå har begynt å virkelig hype den opp. Torsdag kveld annonserte den nye Xbox-sjefen Asha Sharma via sosiale medier at arbeidsnavnet for den nye konsollen er Project Helix, og vi fikk også en logo. Hvorvidt Helix faktisk blir det endelige navnet er uklart; så langt har Microsoft valgt andre navn på det ferdige produktet - noe som er synd fordi de alltid har endt opp med å velge et dårligere alternativ (jeg kan ikke bestemme meg for om One eller Series S/X er det verste). Personlig synes jeg Helix er midt i blinken, kombinert med en DNA-tråd som forbinder PC-er, konsoller og spill.

Sharmas korte innlegg består hovedsakelig av fem spennende detaljer, hvorav den ene er navnet Helix, men la oss bryte ned de fire andre: "Project Helix vil være ledende når det gjelder ytelse og spille Xbox- og PC-spillene dine. Jeg gleder meg til å snakke mer om dette med partnere og studioer på mitt første GDC neste uke!"

Først og fremst sier hun at den nye konsollen "vil være ledende på ytelse", og hopper dermed på hype-toget som Sarah Bond, så vel som Phil Spencer, har vært med på å bygge opp. Det blir virkelig en kraftig konsoll; det er det ingen tvil om.

Ideen om å lansere en ny konsoll lenge før Sony er klar til å erstatte sin egen, minner om strategien Microsoft med hell valgte med Xbox 360, da Sony fortsatte med PlayStation 2 i ett år til.

Det andre er selvfølgelig at hun direkte bekrefter ryktene om at det blir en hybridkonsoll som også kjører PC-spill. Det står ikke at den vil kunne kjøre spill fra Epic Games Store og Steam, men vi kan nesten anta at den vil gjøre det, og ROG Xbox Ally fungerer på den måten. Dette er utrolig spennende, fordi det betyr en rekke ting. For eksempel vil det sannsynligvis være gratis å spille online på Helix. Flerspiller på PC er gratis. Det vil også være mulig å laste ned gratis spill fra Epic Games Store hver uke, eller kjøpe noen av de mye billigere spillene som tilbys via Steam, som ikke engang er tilgjengelige på andre konsoller.

Det kanskje merkeligste, som jeg tror mange konsollspillere vil ha vanskelig for å forstå, er at det i bunn og grunn betyr at det ikke lenger spiller noen rolle hvor mye den neste Xboxen selger. Det er "bare" en PC, om enn stuet inn i et litt mindre chassis med grønne detaljer. En av mange datamodeller. Hvis den selger dårligere enn Virtual Boy, vil det ikke påvirke denne plattformen nevneverdig; hvis den selger bedre enn PlayStation 2, vil det paradoksalt nok ikke påvirke den nevneverdig heller, ettersom det fortsatt bare er en PC-modell, og det finnes anslagsvis to milliarder PC-spillere i verden. Det kan muligens påvirke etterspørselen etter tjenesten som forvandler Windows til en kontrollerstyrt spillplattform, men selv det er ikke sikkert, ettersom det sannsynligvis vil være en programvareløsning som flere vil kunne bruke.

I forbindelse med oppkjøpet av Activision Blizzard lekket det ut informasjon om at Microsoft jobbet med en ny kontroller, og vi har hørt rykter om dette ved flere anledninger det siste året. Den vil sannsynligvis bli utgitt for Helix. // Microsoft

Det tredje jeg tar med meg fra uttalelsen hennes, er at vi vil kunne spille Xbox-spillene våre. Jeg antar at det betyr bakoverkompatibilitet. Microsoft har vært utrolig flinke på dette, og det å kunne fortsette å spille de gamle spillene mine er selvsagt en stor bonus. Kanskje den ekstra ytelsen vil bidra til enda bedre bakoverkompatibilitet (akkurat som med Xbox Series X), men det gjenstår å se. Men... betyr det også at det vil komme dedikerte Xbox-spill i fremtiden? Kanskje, men min spontane reaksjon er å si nei.

Til slutt har vi den fjerde gjenstående tingen, som er at vi vil se mer på Game Developers Concerence, som finner sted mellom 9. og 13. mars, som allerede er neste uke. En vanligvis søvnig begivenhet ligger derfor an til å bli skikkelig spennende i år, og hvis vi ser på Microsofts program, har de mye på gang (så mye at vi i ettertid kanskje burde ha skjønt at noe var i gjære), ikke minst Building for the Future with Xbox , Press Start: Gjør PC-spillet ditt klart for Xbox på én dag og Bygg én gang, spill hvor som helst: PlayFab driver Xbox Cross-Platform Game Services. Så forvent deg mange nyheter om fremtiden til Xbox, hvordan økosystemet vil fungere, nye funksjoner og mer.

Spill som ble utgitt flere år senere til PlayStation 5, som Sea of Thieves og Forza Horizon 5, har solgt like bra, så kanskje Microsoft kan få både i pose og sekk ved å la Helix gå først før andre får en del av restene?

Når alt dette er sagt, er det fortsatt mye vi ikke vet. Ikke minst hva den vil koste i disse tider med komponentmangel, hvordan den nye kontrolleren vil se ut, om det vil være mulig å oppdatere maskinvaren, om andre selskaper vil få lov til å produsere Helix, og når den vil bli utgitt.

I tillegg er det elefanten i rommet: hva med eksklusive spill? Det er ingen tvil om at Xbox-merket har lidd under mangelen på eksklusive spill, men det er heller ingen tvil om at Microsoft har tjent penger på PlayStation-utgivelsene. Asha Sharma har kommet med uttalelser som har fått fansen til å tro at det kan bli noen endringer i multiformatstrategien, og Sony ser også ut til å være opptatt av å gå litt tilbake på konseptet. Det virker usannsynlig at de vil forlate PlayStation igjen, men det ville ikke være helt urimelig for dem å begynne å jobbe mer med tidseksklusiver. Tenk for eksempel på ideen om at The Elder Scrolls VI ville være en lanseringstittel for konsollen og ikke ville være tilgjengelig på andre formater på et år.

En interessant bieffekt av hybridtilnærmingen er at Xbox Play Anywhere blir enda mer tiltalende. Spillene du kjøper til Xbox i dag, vil kunne spilles som PC-titler med betydelige grafiske oppgraderinger takket være Helix.

Forvent flere svar om fremtiden neste uke, selv om vi selvfølgelig ikke vet alt. Som vanlig vil vi dekke alt her på Gamereactor, og det skal bli veldig interessant å høre hva som blir sagt om Xbox Helix. Det at Microsoft er villige til å investere på denne måten lover godt, og det blir spennende å se hvordan Asha Sharma planlegger å få fart på Xbox-salget igjen etter noen virkelig tøffe år for det grønne laget.