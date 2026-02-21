Den nye Xbox-sjefen lover "Xbox tilbake" og sier nei til "sjelløst AI-slop"

HQ

Det var bokstavelig talt ingen ende på de store og rystende nyhetene på slutten av denne uken, med Sony som slo oss med nedleggelsen av Bluepoint torsdag kveld, etterfulgt av en total omstrukturering av ledelsen i Xbox-divisjonen fredag kveld.

Sistnevnte innebærer at Phil Spencer går av som Microsofts spillsjef med umiddelbar virkning, men han blir ikke etterfulgt av sin protesjé Sarah Bond, slik alle hadde forventet, men av Asha Sharma. Hun kommer senest fra en lederstilling i Microsofts AI-divisjon og har også jobbet med forbrukerprodukter, men mange reagerte spesielt sterkt på AI-aspektet. Mer AI er ikke akkurat det gamere har bedt om.

Sharma har nå selv kommentert endringen og sin nye jobb som sjef for alt relatert til Xbox, og det er tydelig at hun innser at bakgrunnen hennes kan virke skremmende, for i en offisiell uttalelse sier hun blant annet :

"Når inntektsgenerering og AI utvikler seg og påvirker denne fremtiden, vil vi ikke jage kortsiktig effektivitet eller oversvømme økosystemet vårt med sjelløs AI-slop. Spill er og vil alltid være kunst, laget av mennesker, og skapt med den mest innovative teknologien vi har."

Asha Sharma - den nye Xbox-sjefen. // Microsoft

Hun nevner også at hun ikke ønsker å melke eksisterende franchiser tørre og skriver at selv om de mest kjente merkene åpenbart har en plass på Xbox, ønsker hun at nye franchiser skal utvikles i fremtiden :

"For å møte øyeblikket vil vi finne opp nye forretningsmodeller og nye måter å spille på ved å lene oss inn i det vi allerede har: ikoniske lag, karakterer og verdener som folk elsker. Men vi vil ikke behandle disse verdenene som statisk IP som vi kan melke og tjene penger på. Vi skal bygge en felles plattform og verktøy som gjør det mulig for utviklere og spillere å skape og dele sine egne historier."

Hun skriver også noe Xbox-spillere vil like, nemlig et løfte om "the return of Xbox" og noe som bare kan bety at løftet om en ny Xbox-konsoll fortsatt er på bordet. Sharma virker ivrig etter å investere i dette og skriver :

"Vi vil feire røttene våre med en fornyet forpliktelse til Xbox, og starter med konsollen som har formet hvem vi er. Det knytter oss til spillerne og fansen som investerer i Xbox, og til utviklerne som bygger ambisiøse opplevelser for den."

Hun avslutter sitt ganske lange innlegg med å si at hun vil at Xbox skal vende tilbake til sin mer opprørske side, for å overraske og bryte ny mark :

"De neste 25 årene tilhører teamene som tør å bygge noe overraskende, noe ingen andre er villige til å prøve, og som har tålmodigheten til å gjennomføre det. Vi har gjort dette før, og jeg er her for å hjelpe oss med å gjøre det igjen. Jeg ønsker å vende tilbake til den opprørske ånden som bygget Xbox i utgangspunktet. Det vil kreve at vi ubarmhjertig stiller spørsmål ved alt, reviderer prosesser, beskytter det som fungerer og er modige nok til å endre det som ikke gjør det."

Vi vet av erfaring at det ofte tar minst ett år før man begynner å merke noen form for forskjell etter et lederskifte i slike store organisasjoner, og flere år før det merkes i spillene. Når det er sagt, synes du dette høres bra ut? Hva er ditt førsteinntrykk av Asha Sharma som Xbox-sjef?