Den nye Xbox-sjefen vil "gjerne prate" med den tidligere PlayStation-sjefen Shawn Layden

Det har absolutt ikke manglet på initiativer fra den nye Xbox-sjefen Asha Sharma, som ser ut til å dukke opp hver uke med nye ideer, hvorav de fleste ser ut til å bli satt pris på av Xbox-fellesskapet. Dette inkluderer blant annet hennes uttalte intensjon om å gjennomgå Game Pass, som hun mener har blitt for dyrt i forhold til innholdet.

En person som har vært kritisk til Microsofts abonnementstjeneste er tidligere PlayStation-sjef Shawn Layden, som skrev på sin LinkedIn:

"De prøver så hardt å få dette til å bli friskt, til tross for ugunstig diagnostikk og en dyster prognose. En oppklarende obduksjon ville gjort hele bransjen godt."

Man kunne mistenke at dette ville gjøre Sharma rasende, men hun ser i stedet ut til å se på det som konstruktiv kritikk fra en person med lang bransjeerfaring, og har nå svart ham i saken og skrevet at hun "gjerne vil prate en gang".

Forhåpentligvis kan de arrangere et slags møte slik at hun kan høre hans perspektiv, for å veie hans synspunkter når fremtiden til Game Pass blir formet.