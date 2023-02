Den nye Xbox-kontrolleren inkluderer en dynamisk bakgrunn

HQ

I går rapporterte vi om en ny Xbox-kontroller kalt Stellar Shift som ble lekket på både sosiale medier og Amazon før den faktisk ble avslørt, og som skal lanseres på Valentinsdagen.

Vi trodde det va alt (selv om det er flott er det bare en ny farge for kontrolleren tross alt), men det viser seg at den har en annen kul funksjon vi ikke var klar over. Stellar Shift-kontrolleren leveres med en innebygd Dynamic Background, som du kan låse opp ved å koble til kontrolleren.

Hvis du noen gang endrer bakgrunnen til noe annet og senere vil ha den tilbake må du koble til Stellar Shift-kontrolleren på nytt, som forklart på Xbox Wire:

"For å få tilgang til denne funksjonen, klikk på Innstillinger-knappen på konsollens dashbord. Under kategorien Generelt trykker du på Personalisering-knappen og finner "Min bakgrunn" -knappen. Når du er der vil du kunne se dynamiske bakgrunner og kan velge mellom denne eller flere andre fantastiske dynamiske utseender for å tilpasse Xbox-opplevelsen ytterligere. Når du har brukt bakgrunnen din beholder du den til du bytter den ut med et nytt design. For å gjenopprette denne bakgrunnen kobler du ganske enkelt Stellar Shift-kontrolleren tilbake til konsollen og navigerer til menyen for å søke på nytt."

Sjekk ut den dynamiske bakgrunnen i tweeten nedenfor, samt fire offisielle bilder av kontrolleren som lanseres 14. februar.