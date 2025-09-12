Den nyeste datingtrenden henter inspirasjon fra DreamWorks' berømte animasjonsfilm Shrek

HQ

Datingverdenen kan være et brutalt og demoraliserende sted, og det er utvilsomt grunnen til at denne nye trenden har blitt satt i gang. En bevegelse kalt "Shrekking" har blitt populær, og går ut på at single mennesker dater noen de ikke er tiltrukket av, i håp om å bli behandlet bedre. Inspirasjonen er naturligvis hentet fra DreamWorks' animerte fanfavoritt, og hvordan Princess Fiona fant en partner i trollet Shrek.

Ifølge Independent springer ideen ut av å date noen som enten er mindre attraktive, mindre intelligente eller kanskje noen som tjener mindre, alt under ideen om at ettersom du er "mer verdt" enn dem, vil de behandle deg bedre enn dine "likemenn".

Selv om ideen har gode grunner til å lykkes, er den selvsagt ikke alltid vellykket, og det er her det å bli "Shrekked" kommer inn i ligningen. Det er dette som skjer når noen aktivt går Shrekking for så å bli behandlet dårlig likevel, og dermed blir Shrekked.

Relasjonsekspert fra datingappen Happn, Claire Rénier, har kommentert Shrekking-fenomenet, og legger til: "Selv om 'Shrekking' kan høres ut som et pragmatisk svar på datingtretthet, avslører det i virkeligheten noen bekymringsfulle mønstre i hvordan single tilnærmer seg kjærlighet og forhold. I tillegg til utseende handler trenden også om selvoppholdelsesdrift. Det er forståelig at man ønsker å minimere sårbarheten og den emosjonelle risikoen i dagens vanskelige datinglandskap, men å beskytte seg selv på bekostning av andres følelser løser ikke dypere problemer."

Er du en Shrekker eller har du blitt Shrekked?