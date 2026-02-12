Den nyeste friendslop-sensasjonen Yapyap har solgt 500 000 eksemplarer på bare en uke

Vi må finne en annen merkelapp for disse spillene enn friendslop, for det bagatelliserer virkelig hvor vellykkede disse titlene kan være når de treffer blink. Yapyap er det siste eksemplet på et billig samarbeidsspill som er designet for kanskje ikke mer enn noen få timers moro, men som har klart å imponere et større fellesskap som en helhet.

HQ

Som spillutvikleren Maison Bap har lagt ut på Steam, har spillet allerede solgt 500 000 eksemplarer. Etter å ha nettopp blitt utgitt 3. februar, er dette en imponerende salgsmargin, og viser at selv om vi raskt ser flere og flere vennslop-titler komme til Steam-butikken, kan noen få spill stå høyt over de voksende folkemengdene.

Yapyap Mage Arena er litt som Mage Arena møter R.E.P.O. Opptil seks spillere befinner seg i rollen som aspirerende magikere som blir tilkalt av en trollmann for å angripe rivalens tårn. Dere må skape så mye kaos som mulig i tårnet og komme dere ut i live uten å bli spist av monstrene og beistene som streifer rundt i fiendens base. Spillet bruker stemmestyring for å la deg kaste trylleformler, og selv om det, som med mange andre friendslop-spill, viser noen sprekker her og der, jobber utviklerne med å gi oss mer av Yapyap i nær fremtid.