Den nyeste friendslop-suksessen er her når Gamble With Your Friends selger en million eksemplarer på mindre enn to uker

EUs anti-gambling i spillbransjen kommer til å ha det gøy med denne. Mens noen friendslopspill ikke klarer å skape oppmerksomhet med sin gimmickaktige stil, har Team GWYF klart en megasuksess ved å utnytte spillelysten og gjøre den til en digital, delt opplevelse.

HQ

Du og opptil fem venner deler en enorm bankkonto, og har fem minutter på å fylle kvoten, ellers kommer lånehaien du skylder penger til til å knuse hodene deres som egg. Dere spiller alle slags spill, tar forferdelige avgjørelser og risikerer alt om og om igjen. Spillet har vist seg å bli en umiddelbar hit, og har allerede solgt en million eksemplarer, ifølge utviklerne.

"Vi er såååå glade og målløse over den positive mottakelsen spillet vårt har fått så langt, og vi vil gjerne feire det faktum at mer enn 1 million spillere har gått inn i Jeff Booth's Paradise siden forrige fredag sammen med dere alle!!! Vi er klar over feilene dere har rapportert, og teamet jobber hardt med å løse dem så snart som mulig!" skriver SkyBrave fra spillets utgiver TenStack på Steam.

Priset til £6.69, Gamble With Your Friends kommer inn til en lav pris, og lover umiddelbar moro. Det er friendslop-formelen, og selv om publikum ikke alltid strømmer til alle spill som gjør mest mulig ut av den, er det sannsynlig at vi vil fortsette å se lignende suksesshistorier med jevne mellomrom.