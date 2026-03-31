Den nyeste oppdateringen av Peak introduserer tilpassede løp, miniløp og tilgang til zombiefobi

HQ

Peak er ikke et live-service-spill. Det gjorde utviklerne Landfall Games og Aggro Crab Games klart kort tid etter lanseringen. Peak har imidlertid fått mange jevnlige oppdateringer siden lanseringen i juni i fjor, og det siste tilskuddet er Play It Your Way Update.

Som det står på boksen, gir denne oppdateringen deg mye mer kontroll over måten du spiller Peak på. Med egendefinerte løp kan du og vennene dine angi individuelle vanskelighetsgrader, blant annet ved å legge til mer eller mindre av en bestemt fare, slippe flere typer av en bestemt gjenstand og mer. Hvis du er på jakt etter de siste prestasjonene/merkene dine og trodde dette kunne være en enkel måte å få dem på, er prestasjonene dessverre slått av når du er i egendefinerte løp.

Miniløp gir deg muligheten til å spille spillet i en kortere periode. I stedet for å gå hele veien opp fjellet, kan du bare takle én type terreng. Dette åpner kanskje dørene for nye, mindre kart i fremtiden, hvis det er noe Landfall og Aggro Crab er interessert i.

Leirbålene er nå også mye snillere, med automatisk lagring hvis du trenger å ta kvelden midt i løpet, og de varer også så lenge du vil, uten at tåken og sulten fra før påvirker verdenstilstanden. Zombiephobia-tilgjengelighet er også inkludert, og zombiene som kaster seg ut, er nå forvandlet til massive sopper. Nå mangler vi bare en mykofobi-modus for å motvirke disse nye fiendene.