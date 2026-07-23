Den nyeste oppdateringen av Steam-klienten introduserer «Great on Machine

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SteamOS er et begrenset operativsystem, men et som er svært optimalisert for sin primære funksjon, nemlig å kjøre spillene i Steam-biblioteket ditt. Det må nå også imøtekomme et nytt segment av konsoller, selv om «overlappingen» i verifiserte spill er mindre, ettersom Steam Deck allerede var i salg.

Valve har imidlertid et utvalg av spill de anbefaler for å hjelpe deg med å komme i gang (eller få mest mulig ut av) din nye Steam Machine i stuen, forutsatt at du vant kjøpsretten i lotteriet og til og med har vært heldig nok til å ha fått den levert hjem allerede. Dette utvalget vises nå på SteamOS i en ny seksjon kalt «Great on Machine», tilgjengelig i spillbiblioteket ditt. Oppdateringen inkluderer også endringer i Remote Play, feilrettinger og kalibreringer for den nye Steam-kontrolleren. Ta en titt på oppdateringsnotatene nedenfor:

Steam-klientoppdatering: 21. juli

Vi har nettopp sendt ut en oppdatert versjon av Steam-klienten til Stable-kanalen.

Generelt



Forbedret utforming av varslingsinnstillingene på enkelte språk



Gjenopprettet hele settet med alternativer i rullegardinmenyen «Maksimal spilloppløsning». De finnes under undermenyen «Flere alternativer».



Løst et problem der forhåndsvisningsboksen for «Oppdateringsnotater» i Innstillinger->System feilaktig viste en hendelse for feil kanal. F.eks. at den viste notater for Beta-kanalen når klienten var valgt til Stable-kanalen.



Løst et krasj som oppstod ved manuell start av spillopptak.



Løst et problem der musepekeren endret seg til størrelsesjusteringspekeren ved skjermkantene.



Løst et problem der paringsskjermen for kontrolleren kunne dukke opp under oppdateringer av kontrollerenes fastvare.



Skrivebordsmodus



Løst problem med feil bruk av UI-skala i Big Picture-modus.



Steam Machine



Viser «Steam Machine Verified»-informasjon på spillkapselene på startsiden og på skjermbildet med spilldetaljer.



Lagt til seksjonen «Great on Machine» i biblioteket



Steam Workshop



Omarbeidet systemet som styrte hvilke abonnementsartikler som måtte oppdateres.



Fjernspilling



Lagt til 59,94 FPS som en tilgjengelig bildefrekvensgrense



Reduserte bildefall når bildefrekvensgrensen er satt til automatisk



Løst problem der enheter som ikke er online, ble vist som tilgjengelige for streaming selv om de ikke var det.



Løst problem med overbelastning av klientens videodekoder når ubegrenset båndbredde er aktivert



Løst problem med musekoordinater ved streaming kun for inndata



Løst problem med svært lav oppdateringsfrekvens på enkelte systemer, som oppstod i forrige betaversjon



Steam Input



Steam-kontroller: Terskelen for gyrokalibrering er satt til 50 % av den forrige verdien, slik at den er mindre sannsynlig å utløses mens den holdes i hånden.



Steam-kontroller: Terskelen for gyrokalibrering er nå tilgjengelig i Steam->Innstillinger->Kontroller->Detaljer->Kalibrering og avansert (Åpne)->Gyrokalibrering.



Steam-kontroller: Du kan velge å deaktivere maskinvarekalibrering og i stedet bruke de standardverktøyene for gyrokalibrering i Steam Input ved å bruke bryteren «Aktiver programvarekalibrering for Steam-kontroller».



Steam-kontroller: Løst problem med gyrohakking som skyldtes at IMU-tidsstemplet ble ignorert.



Støtte for både den kablede og den trådløse versjonen av PDP Afterglow Wave-kontrolleren for Nintendo Switch er lagt til.



Lagt til støtte for Turtle Beach-kontrollere for Nintendo Switch 2.



Firmware for Steam-kontrolleren