Den nyeste systemoppdateringen for « Nintendo Switch 2 introduserer deling av Mii-QR-koder og støtte for VRR

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Det har vært en utrolig god uke for Nintendo Switch 2-eiere, da de to Direct-sendingene ga fansen mange grunner til å fortsette å bruke hybridkonsollen sin, både i nær fremtid og langt inn i 2027. For å bygge videre på dette er det nå lansert en ny systemoppdatering for Switch 2, kjent som versjon 23.0.0, som bringer med seg noen etterlengtede funksjoner og forbedringer.

For det første kan du forvente forbedringer i GameChat, spesielt når det gjelder å kunne se hvilke chatter du tidligere har deltatt i, samt muligheten til å opprette chatter uten å måtte invitere venner. Deretter er det forbedringen av virtuelle spillkort i Hjem-menyen, da det innføres en funksjon som lar deg velge hvilke av konsollene dine som kan bruke hvert kort og mer.

For de teknologientusiastene blant dere kommer variabel oppdateringsfrekvens (VRR) til konsollen i TV-modus. Det vil være nødvendig med en oppdatering av docken for å kunne bruke funksjonen, men den vil gjøre det mulig for programvaren og TV-en å synkronisere seg og tilpasse seg programvarens ytelse.

I tillegg kan du forvente innstillinger for lokalisering, lyd, skjerm og bredere systemoverføring, også mellom to Switch-enheter, og det finnes nå også et alternativ for å dele Mii-figuren din med venner ved å opprette en unik QR-kode.

Du kan se de fullstendige oppdateringsnotatene for versjon 23.0.0 nedenfor: