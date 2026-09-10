Den nyeste systemoppdateringen for « Nintendo Switch 2 introduserer deling av Mii-QR-koder og støtte for VRR
En rekke nye funksjoner og forbedringer er introdusert som en del av versjon 23.0.0.
Det har vært en utrolig god uke for Nintendo Switch 2-eiere, da de to Direct-sendingene ga fansen mange grunner til å fortsette å bruke hybridkonsollen sin, både i nær fremtid og langt inn i 2027. For å bygge videre på dette er det nå lansert en ny systemoppdatering for Switch 2, kjent som versjon 23.0.0, som bringer med seg noen etterlengtede funksjoner og forbedringer.
For det første kan du forvente forbedringer i GameChat, spesielt når det gjelder å kunne se hvilke chatter du tidligere har deltatt i, samt muligheten til å opprette chatter uten å måtte invitere venner. Deretter er det forbedringen av virtuelle spillkort i Hjem-menyen, da det innføres en funksjon som lar deg velge hvilke av konsollene dine som kan bruke hvert kort og mer.
For de teknologientusiastene blant dere kommer variabel oppdateringsfrekvens (VRR) til konsollen i TV-modus. Det vil være nødvendig med en oppdatering av docken for å kunne bruke funksjonen, men den vil gjøre det mulig for programvaren og TV-en å synkronisere seg og tilpasse seg programvarens ytelse.
I tillegg kan du forvente innstillinger for lokalisering, lyd, skjerm og bredere systemoverføring, også mellom to Switch-enheter, og det finnes nå også et alternativ for å dele Mii-figuren din med venner ved å opprette en unik QR-kode.
Du kan se de fullstendige oppdateringsnotatene for versjon 23.0.0 nedenfor:
- Følgende oppdateringer er gjort i GameChat: Listen over chatter du kan bli med i viser nå chatter du tidligere har vært med i; Når du starter en ny chat, kan du nå delta uten å invitere venner; Det er lagt til et alternativ i menyen som vises når du trykker på C-knappen under en chat, som lar deg endre skjermstørrelsen.
- Det er lagt til et innstillingsalternativ for virtuelle spillkort i HJEM-menyen: Her kan du blant annet se og redigere hvilke av konsollene dine som kan bruke virtuelle spillkort.
- Støtte for VRR (variabel oppdateringsfrekvens) er lagt til i TV-modus. Hvis både programvaren og TV-en din støtter dette, vil oppdateringsfrekvensen justeres basert på programvarens ytelse. En oppdatering av Nintendo Switch 2-dokken er nødvendig for å aktivere denne funksjonen.
- Muligheten til å utføre en systemoverføring fra en Nintendo Switch 2-konsoll til en annen Nintendo Switch 2-konsoll er lagt til.
- Følgende oppdateringer er gjort under Tilgjengelighet i Systeminnstillinger: Portugisisk (Brasil) er lagt til blant de tilgjengelige språkene for tekst-til-tale; Portugisisk (Brasil) er lagt til blant språkene for «Vis tale som tekst» i GameChat.
- Følgende oppdateringer er gjort under «Lyd» i systeminnstillingene: Muligheten til å lagre innstillinger separat for hver tilkoblet TV er lagt til.
- Følgende oppdateringer er gjort under «Skjerm» i systeminnstillingene: «Informasjon om dockutgang» er omdøpt til «Informasjon om videoutgang», som nå inkluderer detaljer om tilkoblede TV-utganger. Innstillinger for VRR er lagt til.
- Følgende oppdateringer er gjort under «Mii» i systeminnstillingene: En funksjon er lagt til som lar deg opprette en QR-kode for en Mii og dele den med andre brukere.
- Følgende oppdateringer er gjort under «Hvilemodus» i systeminnstillingene: Når du velger volum for «Vekke-lyd for Play Console» i TV-modus, spilles lyden nå av umiddelbart, slik at du kan sjekke volumnivået.
- Muligheten til å aktivere eller deaktivere «Handheld Mode Boost» under Hurtiginnstillinger er lagt til.
- Systemoverføring til Nintendo Switch 2 er lagt til under Systeminnstillinger > System.
- Når du starter programvare, og hvis et virtuelt spillkort ikke kan tas ut fra en annen konsoll fordi den er slått av eller av andre grunner ikke er koblet til internett, vil det vises en melding om å starte programvaren ved hjelp av en online lisens – kun brukeren som kjøpte programvaren kan spille den ved hjelp av online lisensen.
- Du kan nå spille av musikk mens du oppretter eller redigerer en Mii – du kan endre eller stoppe musikken ved hjelp av Musikkinnstillinger øverst i hjørnet av skjermen.
- Du kan nå bruke andre kontrollere under «Handheld Mode Boost» mens Joy-Con 2-kontrollere er koblet til konsollen.
- Spillaktiviteten, som du finner under «Profil» på brukersiden din, kombinerer nå spilletiden for den samme programvaren på tvers av flere konsoller – de kombinerte tidene vises i rekkefølge, med programvaren som er spilt etter oppdateringen først.
- Det er gjort generelle forbedringer av systemstabiliteten for å forbedre brukeropplevelsen.