Den nylig annonserte GEM Awards vil avholde sin første utgave i Sevilla i Spania i april

Vårens GEM Awards-arrangement ble avduket i morges på den internasjonale FITUR-messen i Madrid, der det skal deles ut priser til de beste i videospillbransjen med direkte deltakelse fra spillere og publikum. Arrangementet forventes å nå ut til millioner av dataspillentusiaster og 15 000 deltakere. I tillegg vil det være aktiviteter for enhver smak: videospillturneringer, arbeidsbord for utviklere og et B2B-nettverksområde, i tillegg til et stort kommersielt område og spilldemonstrasjonsområde.

Men det sentrale i den første GEM Awards-utdelingen, som arrangeres i Sevilla 24.-27. april 2025 på FIBES 2, vil være prisutdelingen lørdag 26. april. Vinnerne avgjøres direkte av spillersamfunnet, som kan delta og stemme via GEM-plattformen, som lanseres i dag. Arrangørene insisterer på at denne gallaen ønsker å "bryte med det tradisjonelle opplegget for å tilby en autentisk morsom og rebelsk opplevelse".

Du finner all informasjon om dette arrangementet på deres offisielle nettside.

Er du klar til å velge ditt eget Game of the Year?