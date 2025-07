Den nylig pensjonerte UFC-fighteren Jon Jones erter comeback mot McGregor i Trumps siste innfall

HQ

Donald Trump, som ønsker å stikke nesen sin inn i alle sportsbegivenheter han kan, kunngjorde nylig at han vil arrangere en UFC-kamp ... i Det hvite hus, som en måte å feire USAs 250-årsjubileum neste år. Kunngjøringen ble møtt med en blanding av begeistring og skepsis, men for Jon Jones, som har vunnet flere verdensmesterskap i lett- og tungvekt mellom 2008 og 2025, kan det være en unnskyldning for å bli i ringen i minst ett år til.

Jones kunngjorde at han trekker seg fra MMA for to uker siden. Men da nyheten om kampkortet i Det hvite hus ble kjent, viste han sin interesse og kommenterte "I like this" i et innlegg. Denne uken har han vært mer eksplisitt i sin plutselige ombestemmelse, og sagt at han ønsker å ta "hvem som enn holder beltet ved slutten av året".

"Jeg synes det er spennende. Veldig spennende. Jeg kan ikke love noe, men jeg har en veldig sterk følelse av at jeg kommer til å være på det kortet", sa han, ifølge Talk Sport, og la til at det ville være passende å ha en amerikaner til å kjempe om mesterskapet den kvelden.

Det åpner ikke bare for Jones' retur, men også muligheten for å sette ham opp mot Conor McGregor. Den tidligere irske mesteren, som ble funnet skyldig i voldtekt i fjor, bare for å kunngjøre måneder senere at han ville stille som presidentkandidat i Irland med et høyreekstremt, innvandrerfiendtlig program, blir allerede hyllet som "uten tvil den største begivenheten i UFCs historie", når han møter Jon Jones i Det hvite hus, foran Donald Trump.