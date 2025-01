Den of Thieves 2-regissøren planlegger flere oppfølgere

Regissør Christian Gudegast har avduket ambisiøse planer om å utvide Den of Thieves-franchisen med ytterligere tre oppfølgere, etter den nylige lanseringen av Den of Thieves 2: Pantera. De kommende filmene tar sikte på å ta hovedpersonene, inkludert Gerard Butlers "Big Nick" O'Brien og O'Shea Jackson Jr.s Donnie Wilson, inn i ulike globale miljøer, som hver presenterer unike kriminelle underverdener og kuppscenarier.

"Så igjen, når jeg forsker på kupp, er forskningen uavhengig av hvor i verden det finner sted. Det er spesielt tre som er uvirkelige. Ett er i Brasil, ett er i Afrika og ett er i Sørøst-Asia. Greia med de verdenene er at de har en helt annen kriminell verden der nede, under jorden, med karakterer og alt mulig. Det vil alltid handle om å ta disse gutta med inn i disse verdenene."

Gudegasts research har identifisert overbevisende kupphistorier i regioner som Brasil, Afrika og Sørøst-Asia, som vil tjene som inspirasjon for oppfølgerne. Han påpeker at disse stedene byr på distinkte kriminelle landskap og karakterer, noe som gjør fortellingen enda mer kompleks. Regissøren antyder også at en ny karakter vil bli introdusert i den tredje delen, som vil forfølge hovedpersonene og tilføre serien en ny dynamikk.

"Den 3 er helt klar. Alt er skissert. Jeg skriver notater, filer og skisser, og når det er tid for å skrive manus, er det egentlig bare å endre formatet. Så alt er skissert for de neste to."

Gudegast erkjenner at det er utfordrende å skape originalt innhold i dagens underholdningsbransje, men uttrykker tillit til seriens potensial. Han avslører at den tredje filmen er ferdig skissert og klar til å begynne produksjonen i løpet av de neste to årene, og at de påfølgende oppfølgerne allerede er planlagt.

