Den offisielle Game of Thrones-kokeboken kommer i mai

Hvis du har lengtet etter en mulighet til å spise som en kongelig Targaryen, en av de adelige Starks eller en rik Lannister, har vi den perfekte boken for deg. For Penguin Random House utgir nemlig The Official Game of Thrones Cookbook neste år.

Boken inneholder 80 oppskrifter basert på verkene til George R.R. Martin, blant annet Dothraki Blood Pie, Crown Roast of Boar's Ribs, Dornish Creamcakes, Redwyne Roasted Grapes, Seaweed Ship's Biscuits, Barley Griddle Cakes, Winter Town Wassail, med mer. Alle oppskriftene skal være illustrert med tresnitt, og de er ordnet etter region, noe som betyr at du kan velge å spise som om du bor i Riverlands, i Braavos eller på The Wall, hvis du føler deg som et medlem av Night's Watch.

Boken har til og med et forord skrevet av G.R.R. Martin, og leveres med innbundet omslag. Den koster 35 dollar og lanseres 7. mai 2024.