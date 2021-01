Den offisielle nettsiden til Super Nintendo World er nå oppe og går

Du ser på Annonser

Med mindre enn en måned til åpningen av parken har Super Nintendo World fått sin egen dedikerte nettside, som lar fansen dra på en liten virtuell omvisning av parken. Her kan du få flere detaljer om Yoshi's Adventure og Mario Kart-banene, samt butikkene og aktivitetene som er tilgjengelige.

Her får vi også se eksempler på merch og mat som selges i parken, hvilket vi ikke har sett noe til tidligere. Besøkende kan kjøpe seg et Power Up Band for å utføre virtuelle utfordringer rundt omkring i parken, og disse er basert på ikoniske figurer som Mario, Peach, Yoshi og flere. Det er også et Toad-hus i parken kjent som Kinopio's Cafe hvor de serverer masser av godsaker med Mario-tema. Spesielt ? Block Tiramisu får oss nesten til å sikle.

Du kan selv besøke den helt nye nettsiden her.