Den offisielle OL X-kontoen sletter i det stille det morsomme innlegget om den virale, men ganske farlige hundehendelsen

Den plutselige opptredenen av en hund (og en veldig stor tsjekkoslovakisk ulvehund) nær målstreken i en skiløype under kvalifiseringen til kvinnenes lagsprint vil bli husket som en søt anekdote fra lekene: Hunden er ærlig talt vakker, var leken og forårsaket ingen problemer, bortsett fra en mild skrekk for skiløper Tena Hadzic og noen sekunder i rekorden hennes.

Hundens plutselige opptreden kunne imidlertid ha fått langt mer alvorlige konsekvenser. Hvis Nazgul (det er navnet hans) hadde hoppet i sporet bare noen sekunder tidligere, eller hvis han hadde hoppet inn i skiløperne, kunne det ha skjedd en alvorlig hendelse.

Kanskje var det derfor den offisielle OL-kontoen på X besluttet å slette et innlegg om hunden minutter etter at det skjedde. Hendelsen var morsom, og alle ble forelsket i Nazgul, men det var likevel en stor sikkerhetssvikt fra OL-arrangørenes side...

"Ikke så farlig, for jeg kjemper ikke om medaljer eller noe stort, men hvis det hadde skjedd i finalen, kunne det virkelig kostet noen medaljene, eller et veldig godt resultat", sa Hadzic, den 21 år gamle kroatiske skiløperen som så hunden og et øyeblikk ble redd for at den skulle angripe ham. Han ser tross alt ut som en ulv.

Som outlet NPR fant ut, er hundeeierne i slekt med en funksjonær, og gråt mer enn normalt den morgenen, så han fulgte etter dem. EFE la til at eieren er en tidligere skiløper som bor i nærheten, og sa at Nazgul ikke er farlig.