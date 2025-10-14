Den offisielle PlayStation Gear-butikken bekrefter at den stenger i desember

HQ

For de som ønsket å kjøpe kule klær eller andre produkter med design basert på favorittkonsollen og -spillene sine, tilbød PlayStation Gear og Xbox Gear Shop nettopp det, med mange offisielle alternativer.

Men i august stengte sistnevnte for en større omstrukturering og fornyelse, og når du besøker nettstedet i dag, blir du møtt med meldingen "The Xbox Gear Shop Will be Back Soon", uten noen nærmere forklaring på hva det betyr.

Nå rapporterer Push Square at PlayStation Gear går samme vei, og kanskje enda lenger, for når du besøker nettstedet, blir du nå møtt med meldingen :

"Takk for at du besøkte PlayStation Gear Store. Dette nettstedet stenger 31. desember. Vårt kundeserviceteam vil fortsatt være her og hjelper deg gjerne med bestillingen din. Alle salg er endelige."

Vi vet ikke om det er noen sammenheng, men det er for tiden salg for alle som ønsker å gjøre et kupp på PlayStation-relaterte varer. Hva som skjer når butikken stenger er fortsatt uvisst, men det er en risiko for at dette er siste sjanse til å kjøpe offisielle varer direkte fra Sony.

Kommer du til å savne PlayStation Gear butikken?