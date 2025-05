Den omstridte FIA-presidenten Mohammed Ben Sulayem bekrefter planer om en ny periode i desember

HQ

Mohammed Ben Sulayem, den sittende presidenten i Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), stiller på nytt som presidentkandidat ved valget i desember. Emiraten kunngjorde det i et intervju med Reuters, selv om det var allment antatt at han ville stille for en ny periode, til tross for motstanden rundt ham, fra Formel 1-førere til andre FIA-ledere som trakk seg i løpet av hans første periode.

"Jeg føler at tre år i et komplekst forbund som FIA ikke er nok. Trenger jeg mer tid? Ja, det trenger jeg. Har det vært enkelt? Nei, aldri. Har det vært fornøyelig? Noen ganger", sa han, og la til at "Det gir ikke mening for meg at én (Formel 1-)fører og én teamsjef tjener mer penger enn hele FIA, og at FIA eier mesterskapet. Er det rettferdig?". Ben Sulayem mener FIA har blitt forsømt i forbindelse med avtalen med Liberty Media om de kommersielle rettighetene til Formel 1.

Ben Sulayem ble utnevnt til FIA-president i desember 2021, og etterfulgte Jean Todt. Han har møtt kritikk for de store bøtene han har ilagt F1-førere for banning (bøter som vil bli redusert), noen sexistiske kommentarer han kom med i 2001, samt mangel på åpenhet i det styrende organet, noe som førte til det som har blitt beskrevet som en "utvandring" av høytstående FIA-medlemmer som var uenige med Emiratet om "moralske prinsipper".

Han er for øyeblikket den eneste kandidaten som har meldt seg, men rallyføreren Carlos Sainz Sr. vurderer å stille som presidentkandidat, noe de fleste F1-førere trolig vil støtte. "La ham stå. Det er demokrati", sa Ben Sulayem.