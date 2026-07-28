Den omstridte mixed-dobbel-turneringen i US Open er tilbake, med Novak Djokovic og Aryna Sabalenka som lagmakker

HQ

For ett år siden brøt det ut en stor kontrovers ved US Open da Grand Slam-arrangørene kunngjorde at de skulle endre formatet for mixed-dobbel: en kortere turnering som skulle spilles en uke før hovedturneringen, med kortere kamper (best av tre sett, med bare fire game i hvert sett og uten fordel-regel) og deltakelse av profesjonelle tennisspillere i stedet for spesialiserte mixed-dobbeltspillere, noe som førte til at noen ikke kunne delta fordi de brukte den kombinerte singelrangeringen som kriterium for å kvalifisere seg.

"«Drømmeteam»-par som Emma Raducanu og Carlos Alcaraz, Casper Ruud og Iga Swiatek, Taylor Fritz og Elena Rybakina, samt Mirra Andreeva og Daniil Medvedev deltok i den første utgaven av den nye mixed-dobbel-turneringen, selv om det til slutt var Sara Errani og Andrea Vavassori, som er spesialister på mixed-dobbel og som hadde vunnet året før (2024), som vant turneringen ved å slå Ruud og Swiatek og vant én million dollar, mens de i 2024 vant 200 000 dollar.

Dette formatet er ikke endret mye i år for US Open 2026 i mixed-dobbel, og turneringen vil finne sted en uke tidligere, 24.–26. august. De seks beste lagene basert på samlet singelrangering kvalifiserer seg direkte til hovedturneringen med 16 lag, åtte lag vil motta wildcards, og de to gjenværende plassene avgjøres gjennom en kvalifiseringsrunde med åtte lag, som ble innført i år.

De første spillerne på deltakerlisten er nå offentliggjort, blant annet en kamp mellom verdens nr. 1 Aryna Sabalenka og den tidligere verdens nr. 1, 24-gangers Grand Slam-vinner Novak Djokovic.

Andre par inkluderer Swiatek og Casper Ruud, Elena Rybakina og Taylor Fritz, Naomi Osaka og Kei Nishikori, Jessica Pegula og ⁠Jack Draper, samt de regjerende mestrene Sara Errani og Andrea Vavassori. Listen er ikke endelig, og påmeldingsfristen utløper 17. august.