Den onde geita fra Elden Ring: Nightreign blir mye tøffere neste uke

Etter at vi fikk kjempe mot tøffere versjoner av Gaping Jaw, Darkdrift Knight og Sentient Pest i Elden Ring: Nightreign, visste vi at FromSoftware ikke kom til å utelate de andre sjefene fra ligningen.

Tricephalos, Augur, Equilibrious Beast og Fissure in the Fog får oppgraderte former den 31. juli, og avrunder alle hovedbossene i spillet med nye, ekstra harde kamper i tillegg til Nightlord selv.

Det er ingen ord om hvordan sjefene vil bli gjort vanskeligere å kjempe, og heller ikke i hvilken rekkefølge de kommer i. Som sist gang, er det sannsynlig at denne Everdark-syklusen vil involvere en sjef, så en annen, og en annen til vi har kjempet mot dem alle, for så å se dem komme tilbake i en kort periode i rotasjon.

Etter denne gruppen med Everdark Sovereigns, er det håp om at alle de tøffere sjefene bare vil bli lagt til i spillet. Når det er gjort, må vi se hvilke andre utfordringer FromSoftware har matlaging.