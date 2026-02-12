Den opprinnelige April O'Neil-skuespillerinnen skulle etter planen gjenta sin rolle i Turtles: The Last Ronin

Sent i fjor fikk Teenage Mutant Ninja Turtles-fansen et skikkelig slag. Paramount avlyste angivelig arbeidet med den etterlengtede filmen basert på The Last Ronin, en særdeles brutal tegneserietolkning av ninjaskilpaddene.

Det ble ikke gitt noen offisiell grunn, men det ser ut til at Paramount ikke ville ha noen skilpadder med R-rating og heller ville fokusere på mer familievennlig ninjaunderholdning. Dessverre har vi nå enda mer deprimerende nyheter knyttet til dette, da Judith Hoag tilsynelatende var involvert i filmatiseringen.

Navnet sier deg kanskje ikke så mye, men hun er skuespilleren som spilte April O'Neil i filmen fra 1990 og ble den første filmforelskelsen til mange unge gutter. Hun dukket opp på Big Lick Comic-Con i Virginia (takk Collider) og avslørte at hun hadde blitt kontaktet for å spille den eldre The Last Ronin-versjonen av April. Hoag ville gjerne ha gjort dette, men ser ikke ut til å helt utelukke muligheten for at det kan skje likevel :

"Ja, jeg har blitt kontaktet, og jeg ville blitt glad. Det ville vært en flott avslutning for meg. Og kanskje det skjer, og kanskje det ikke skjer. Vi får se."

Judith Hoag er selvsagt perfekt egnet for rollen på alle måter og har også den rette alderen, og det ville gjort at filmen passet bedre inn i de tidligere produksjonene. Men... om det noen gang kommer til å skje gjenstår å se, og inntil videre får vi nøye oss med mer barnevennlige ninjaskilpadder fremfor noe som ikke er egnet for barn.