Den opprinnelige Dead Rising-stemmeskuespilleren ble ikke engang spurt om å komme tilbake for Deluxe Remaster

Da Dead Rising Deluxe Remaster nylig ble annonsert, var det mange som gledet seg over at den klassiske spillserien skulle komme tilbake, men noen bemerket også at hovedpersonen Frank West ikke var helt den samme.

Han så litt annerledes ut - og enda viktigere, han hørtes annerledes ut. X-brukeren FrankByDaylight bestemte seg for å finne ut mer og spurte Frank Wests stemmeskuespiller Terence J. Rotolo om det - og fikk vite at han ikke er med i den nye versjonen, og at Capcom ikke engang spurte ham :

"Svaret på spørsmålet ditt er at jeg ikke har noe svar. Alt jeg kan si er at jeg alltid har vært takknemlig for enhver mulighet til å bidra til å bringe Frank til live. En skuespillers jobb når han blir bedt om det, er å møte opp forberedt, levere sitt beste, og når han er ferdig, gå videre til neste oppdrag; jeg ble rett og slett ikke kalt til oppdraget. Årsakene er produsentenes egne."

FrankByDaylight spekulerer i at det kan ha å gjøre med Capcoms motvilje mot å bruke fagorganiserte stemmeskuespillere, men det finnes ingen offisiell forklaring på hvorfor Frank West nå får en ny stemme.