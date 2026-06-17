Den opprinnelige designeren av Aston Martin Vanquish finpusser designet sitt 25 år senere

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Ian Callum er den legendariske designeren som har gitt oss Jaguar F-Type og C-X75, men for 25 år siden ga han oss den opprinnelige Aston Martin Vanquish, et design som i dag regnes som ikonisk. Callum selv er ikke fornøyd, eller ferdig, med akkurat den formen, og har nå perfeksjonert den.

Hans eget designstudio, Ian Callum Designs, har gjennom Motor1 avduket en nyutforming – eller rettere sagt en videreutvikling – av den opprinnelige bilen i et spesielt unikt eksemplar, som ganske enkelt heter «Aston Martin Vanquish 25 by Callum».

«Det var ting ved den [originale] som frustrerte meg… vindusrammen besto av deler fra en Jaguar XK, som gummiprofilelementer. Og der de møtes, er de bare satt sammen stuss i stuss, og å, det er forferdelig. Og det var ikke det jeg ønsket... Jeg ville ha en ny sjanse. Det var den eneste bilen jeg virkelig kunne si: ‘Dette er helt og holdent meg.’ Det var ikke noe team involvert. Når det gjelder utseendet, var det ingen andre involvert, så jeg kunne med rette si: ‘Dette er min bil, og jeg vil gjøre den om.’ Og det er svært sjelden man med rette kan si: ‘Dette er helt og holdent mitt,’ sier han.

Du kan se den nye utformingen nedenfor.