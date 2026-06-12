Den opprinnelige grafikkdesigneren bak « Star Fox 64» blir «rørt til tårer» over grafikkforbedringene i nyversjonen

HQ

Star Fox skal snart slippes, eksklusivt for Switch 2. Det er en nyutgivelse av Star Fox 64 (Lylat Wars i Europa) med betydelig oppgradert grafikk som virkelig får frem det beste i kunstdesignet av Takaya Imamura, den opprinnelige kunstdesigneren.

Han har nå kommentert denne oppdaterte versjonen via X og sagt at han er dypt rørt av den, samtidig som han deler en anekdote som illustrerer fordommer Nintendo 64 måtte tåle i andre halvdel av 90-tallet (oversatt av Copilot):

«I Nintendo 64-æraen hadde vi vanskelig for å få folk til å forstå forskjellen mellom forhåndsrenderte sekvenser og sanntidsgrafikk. Mange trodde at PlayStationens vakre mellomsekvenser skyldtes konsollens egen ytelse. Derfor strebet vi i Star Fox 64 etter å lage demoscener og effekter som kunne måle seg med de forhåndsrenderte mellomsekvensene, samtidig som vi utforsket den unike sjarmen ved sanntidsgrafikk.

«I den forbindelse blir jeg virkelig rørt når jeg ser hvor mye grafikken har forbedret seg denne gangen.»

25. juni er utgivelsesdatoen for Star Fox, og vi skal selvfølgelig anmelde det.