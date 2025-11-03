Witcher-forfatteren Andrezj Sapkowski hjelper ikke med The Witcher 4

HQ

Andrezj Sapkowski, den opprinnelige skaperen av The Witcher, elsker ikke spillene like mye som de fleste Witcher-fans. Han har tidligere uttalt seg mot dem, og mener helt klart at bøkene hans er den beste måten å fortelle en Witcher-historie på. Det ser imidlertid ut til at forholdet mellom forfatteren og spillutvikleren CD Projekt Red har blitt bedre.

I en samtale med GamesRadar på et arrangement for sin nye bok, Witcher-prequel Crossroads of Ravens, avslørte Sapkowski at han ikke hadde bidratt i det hele tatt til The Witcher 4. Faktisk kommenterte han at utviklerne hos CD Projekt Red sjelden ber om råd eller lore-informasjon fra ham lenger.

"Det er så sjeldent", sa han da han ble spurt om CD Projekt Red noen gang henvendte seg til ham for detaljer. "Kontraktene mellom meg og spillfolkene er utmerket akkurat nå. La oss håpe det forblir slik."

Det beviser at CDPR er trygge på sin fortelling av The Witcher-historien at studioet ikke trenger å spørre den opprinnelige forfatteren så mye om verden. Det er også sannsynlig at spillenes tidslinje beveger seg utover det Sapkowski hadde sett for seg for sin historie. Tross alt er spillene mer som fanfiction, som finner sted etter de originale bøkene, til tross for at Sapkowski ønsket at deres siste øyeblikk skulle være den offisielle slutten på historien.