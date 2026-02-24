Xbox-skamper mener plattformen er i ferd med å gå til grunne

HQ

Mens de fleste av oss fremdeles er i ferd med å komme oss etter piskesmellen vi fikk i slutten av forrige uke, da det ble kunngjort at Xbox-sjef Sarah Bond og tidligere sjef Phil Spencer ville trekke seg fra sine respektive roller, ser det ut til at de umiddelbare reaksjonene i beste fall er skeptiske til det nye lederskapet. Asha Sharmas manglende kunnskap om videospill har blitt tatt opp utallige ganger på nettet, og selv om det kanskje ikke er avgjørende å ha 1000 timer i et videospill for å drive et vellykket selskap, tar noen store navn dette som et dårlig tegn for Xbox.

I en samtale med GamesBeat sa den opprinnelige Xbox-grunnleggeren Seamus Blackley at han tror dette er begynnelsen på slutten for Xbox, ettersom Microsoft legger ned alt som ikke passer inn i CoreAI-virksomheten. "Xbox, som mange virksomheter som ikke er kjernevirksomheten for AI, blir solnedgang," sa Blackley. "De sier ikke det, men det er det som skjer. Jeg forventer at den nye administrerende direktøren, Asha Sharma, kommer til å fungere som en palliativ lege som sklir Xbox forsiktig inn i natten."

Det er ikke de mest håpefulle utsiktene, men Blackley forklarer at dette mest sannsynlig er grunnen til at en ikke-spiller som Sharma ble ansatt. "Jeg kan tenke meg å spørre noen om det var fornuftig å overlate et stort filmstudio til noen som ikke likte film, eller et stort plateselskap til noen som aldri hadde sett et liveshow. Hvorfor skulle man gjøre det? Det gjør man bare hvis man ser på problemet på en mer abstrakt måte," forklarte han. "Den naturlige konsekvensen av fokuset på AI er at AI abstraherer alle problemer fra tankene til lederne som tror på det. Vi abstraherer også problemet med spill. Det er en grunnleggende tro, og du kan se det i det Satya sa, at AI vil underordne seg spill, slik det vil underordne seg alt."

Blackley mener at det er jobben til alle disse nye lederne å introdusere AI i alle aspekter av Microsofts virksomhet, uansett om forbrukerne vil ha det eller ikke, fordi det er det lederne tror på. Hvis alt dette er sant, ser det utrolig dystert ut for Xbox, men Sharma har sagt at hun ønsker å revitalisere merkevaren, så vi får se hvordan det går.