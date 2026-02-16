Den Oscar-vinnende skuespilleren Robert Duvall gikk bort 95 år gammel

HQ

Den amerikanske skuespilleren Robert Duvall er død i en alder av 95 år. Dette ifølge informasjon innhentet av TMZ, som også har blitt bekreftet av Duvalls partner i et innlegg på sosiale medier.

"I går tok vi farvel med min elskede ektemann, kjære venn og en av de største skuespillerne i vår tid. Bob sovnet stille inn hjemme, omgitt av kjærlighet og trøst. For verden var han en Oscar-vinnende skuespiller, en regissør, en historieforteller. For meg var han rett og slett alt."

Duvall hadde en karriere som strakte seg over mer enn seks tiår, og han ble kjent for sin diskrete intensitet. Gjennombruddet kom på 1970-tallet, og blant hans mest kjente roller er Gudfaren, Apocalypse Now, Falling Down og Tender Mercies, der sistnevnte ga ham en Oscar for beste mannlige hovedrolle.

I løpet av karrieren ble Duvall nominert til flere Oscar-priser, og han ble hyllet av både kritikere og kolleger for sin evne til å gi dybde til komplekse karakterer. Hans tilstedeværelse på lerretet beskrives ofte som både stille og kraftfull - en skuespiller som kunne dominere en scene uten å heve stemmen.

Hvil i fred.

Hvilken av Duvalls mange roller husker du best?