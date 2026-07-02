Den palestinske målvakten Saleem Al-Ashqar ble drept i Gaza av den israelske hæren

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Saleem Al-Ashqar, en 32 år gammel palestinsk målvakt, ble drept av Israel i Gaza under et angrep tidligere denne uken, slik det ble kunngjort av det palestinske fotballforbundet (PFA) (via Middle East Monitor).

Ifølge enkelte rapporter ble han skutt av en snikskytter da han prøvde å hente litt vann til sin gravide kone.

Al-Ashqar spilte for Khadamat Khan Younis, og hadde vært gift i fem måneder og ventet sitt første barn. PFA bekreftet at han ble drept av den israelske hæren tidligere denne uken, og han blir dermed en av over 1 000 palestinske idrettsutøvere som er drept av Israel siden folkemordskrigen startet i oktober 2023, med over 73 000 drepte siden den gang.

Club Deportivo Palestino, en fotballklubb grunnlagt i 1920 av det palestinske samfunnet i Chile (landet med den største palestinske befolkningen utenfor den arabiske verden, anslått til nesten en halv million mennesker i et land med 20,5 millioner innbyggere), sendte ut en uttalelse etter hans bortgang. Klubben spiller i den chilenske førstedivisjonen og vant seriemesterskapet i 1955 og 1978 samt Copa Chile i 2018.