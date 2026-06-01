Den paraguayanske spilleren Daniel Vallejo ble ilagt en bot på 65 000 euro, halvparten av premiepengene, for sexistiske kommentarer på Roland Garros

Den paraguayanske tennisspilleren Daniel Vallejo (22), rangert som nummer 71 i verden, skapte overskrifter da han sa at kampen hans "burde ha vært dømt av en mann" i stedet for en kvinne, fordi "det er veldig krevende og krever mye styrke". Noen dager etter de sexistiske kommentarene har han blitt ilagt en bot på 65 000 euro av Roland Garros, noe som tilsvarer omtrent halvparten av premiepengene hans fra turneringen.

Vallejo tapte i en episk kamp over fem sett torsdag 28. mai mot den 17 år gamle franske spilleren Moïse Kouamé (kampen endte i et super tie-break som endte 8-10), og publikum var naturligvis elleville etter sin lokale spiller, som tapte i den påfølgende runden, men som gjorde et stort inntrykk som en potensiell ny stjerne (den yngste spilleren siden 1991 som har vunnet en hovedturneringskamp i French Open). Vallejo klaget over at dommeren Ana Carvalho gjorde lite for å kontrollere publikum, som jublet for lenge mellom poengene.

"Denne typen kamper må dømmes av en mann; det er veldig vanskelig for en kvinne å gjøre det", sa Vallejo i et intervju med CLAY. "Det må dømmes av en mann, fordi det er et veldig krevende publikum, og du trenger mye styrke for å gå mot publikum".

Etter tilbakeslaget la Vallejo ut en tweet som senere ble slettet, da den ikke bidro til å rette opp i situasjonen. "Jeg snakket aldri om kvinner generelt, jeg snakket om dommeren spesifikt, som ikke håndterte publikum på noe tidspunkt i løpet av kampen. Når det er sagt, sa jeg heller ikke at jeg tapte på grunn av henne. Jeg gratulerte motstanderen, og det er normalt at publikum heier på hjemmespilleren."

Mandag bekreftet turneringsdirektør Amélie Mauresmo at det franske tennisforbundet har ilagt Vallejo en bot på rundt 65 000 euro, noe som er nesten halvparten av det han tjente etter å ha nådd andre runde i turneringen, 130 000 euro. "For oss er situasjonen helt klar: Denne typen bemerkninger er uakseptable. Verken for turneringen eller for forbundet".