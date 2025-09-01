Den påståtte Pokémon-kopien Palworld har nå sin egen kopi
Det heter Palland og er for øyeblikket bare tilgjengelig på Switch, for øvrig det eneste store formatet uten Palworld.
Mange mente at Palworld var en ganske skamløs Pokémon-kopi da det ble utgitt via Early Access for PC og Xbox i januar 2024. Nintendo mente i hvert fall det, og saksøkte utvikleren Pocketpair (riktignok for ulike patentbrudd knyttet til spillmekanikken snarere enn utseendet, som mange ser ut til å tro), noe som antageligvis er grunnen til at Palworld siden har blitt utgitt på PlayStation 5, men ikke Switch.
Vel, det betyr ikke at Nintendo-spillere må gå glipp av Palworld-lignende eventyr, for nå påpeker ResetEra-brukere at en åpenbar Palworld-klon faktisk har blitt utgitt for Switch, nesten for påtrengende kalt Palland, som selges for bare £ 9,99 / € 9,99 - en tredjedel av prislappen for Palworld. Hvis du sjekker ut traileren på eShop-siden, vil du imidlertid snart innse at det er høyst tvilsomt om det i det hele tatt er verdt det, og beskrivelsen skriker ikke akkurat originalitet :
"Bli med inn i Pallands verden, et fengslende overlevelses-, bygge- og utforskningsspill der alt starter med en beskjeden base. I et stort og farlig miljø bestemmer du hvordan du skal samle inn ressurser, bygge ut tilfluktsstedet ditt og håndtere ville skapninger som kan være både trusler og verdifulle kraftkilder."
I skrivende stund ligger tittelen fortsatt på eShop, men det gjenstår å se om Nintendo vil iverksette tiltak mot det de antageligvis anser som en kopi av en kopi.