Den påståtte Pokémon-kopien Palworld har nå sin egen kopi

Mange mente at Palworld var en ganske skamløs Pokémon-kopi da det ble utgitt via Early Access for PC og Xbox i januar 2024. Nintendo mente i hvert fall det, og saksøkte utvikleren Pocketpair (riktignok for ulike patentbrudd knyttet til spillmekanikken snarere enn utseendet, som mange ser ut til å tro), noe som antageligvis er grunnen til at Palworld siden har blitt utgitt på PlayStation 5, men ikke Switch.

HQ

Vel, det betyr ikke at Nintendo-spillere må gå glipp av Palworld-lignende eventyr, for nå påpeker ResetEra-brukere at en åpenbar Palworld-klon faktisk har blitt utgitt for Switch, nesten for påtrengende kalt Palland, som selges for bare £ 9,99 / € 9,99 - en tredjedel av prislappen for Palworld. Hvis du sjekker ut traileren på eShop-siden, vil du imidlertid snart innse at det er høyst tvilsomt om det i det hele tatt er verdt det, og beskrivelsen skriker ikke akkurat originalitet :

"Bli med inn i Pallands verden, et fengslende overlevelses-, bygge- og utforskningsspill der alt starter med en beskjeden base. I et stort og farlig miljø bestemmer du hvordan du skal samle inn ressurser, bygge ut tilfluktsstedet ditt og håndtere ville skapninger som kan være både trusler og verdifulle kraftkilder."

I skrivende stund ligger tittelen fortsatt på eShop, men det gjenstår å se om Nintendo vil iverksette tiltak mot det de antageligvis anser som en kopi av en kopi.