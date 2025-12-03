Den polske hæren går inn for å beskytte viktige kraftnettanlegg mot russisk "statsterrorisme"

HQ

Den polske hæren vil støtte den nasjonale nettoperatøren PSE i arbeidet med å sikre viktige transformatorstasjoner i henhold til en ny avtale som ble undertegnet onsdag, samtidig som bekymringen for russiske droneangrep og sabotasjeforsøk øker.

Ifølge den nye avtalen omfatter samarbeidet informasjonsutveksling, felles treningsøvelser og militær assistanse i forbindelse med anskaffelse av utstyr som anti-dronesystemer, selv om det ikke ble offentliggjort detaljer om finansieringen.

Warszawa har siden 2022 blitt utsatt for gjentatte hendelser, inkludert brannstiftelse, sabotasje og en jernbaneeksplosjon, som myndighetene beskriver som eksempler på russisk "statsterrorisme". I mellomtiden benekter Moskva å være involvert.

Avtalen har som mål å styrke beskyttelsen av mer enn 16 000 km med høyspentlinjer og 110 transformatorstasjoner, som spiller en nøkkelrolle når det gjelder å knytte det baltiske systemet sammen med resten av Europa. PSE søker også om EU-midler til å forsterke sårbare anlegg og utvider sitt eget væpnede vakthold.