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Selv om lesere utenfor Storbritannia kanskje ikke er så kjent med ham, vil de som bor i landet være altfor kjent med Count Binface, en parodipolitiker skapt for å gjøre narr av landets ganske forvrengte og ineffektive politiske landskap. Selv om Count Binface har eksistert i flere år, kom han nylig med et smell inn i rampelyset under suppleringsvalget i Makerfield, der han konkurrerte med den nye statsministeren Andy Burnham om det politiske setet, og nå skal hans neste kamp finne sted i Clacton, hvor han skal møte Reformpartiets Nigel Farage.

Det morsomste ved den «intergalaktiske romkrigeren»s politiske kompass er at han ofte har troverdige og gjennomførbare løfter i sitt valgprogram som velgerne kan stole på, blant annet å bygge én rimelig bolig, å sette et tak på prisen for croissanter til 1 pund og 99 pence for Flake-is-krem til 99 pence, å nasjonalisere Adele (hva nå det måtte bety), men også faktisk fornuftige løfter, blant annet at automatisk fornyelse av alle nettabonnementer skal avskaffes umiddelbart, og at parlamentsmedlemmer skal miste tilskuddet sitt til billig mat og drikke i parlamentet.

Nå har grev Binface også rettet oppmerksomheten mot videospillverdenen, da han i en nylig video (som ble delt av Shenmue Dojo) spesifikt tar sikte på Sega og ber det japanske selskapet om å «få fart på ræva, ta dere sammen og få oppdateringen ferdig» med henvisning til mangelen på informasjon om Shenmue 4. Jepp, hvis du trengte en alliert i kampen for Shenmue 4, står grev Binface på din side.

Han fortsetter også med å antyde at kanskje Sega «må nasjonaliseres sammen med Adele», noe som sannsynligvis vil være en utfordring med tanke på at Sega er japansk, men det som er mer sannsynlig, er gjenkomsten av et tidligere landemerke i London, ettersom Count Binface også legger til «Jeg skulle gjerne sett at SegaWorld i Londons Trocadero ble gjenopplivet, og at Sonic the Hedgehog kom tilbake i sin glansperiode.»

Det sier seg selv at hvis du har stemmerett i det kommende valget i Clacton og elsker videospill, er det kanskje verdt å huske på grev Binfaces lojalitet og hans støtte til alt som har med Shenmue 4 å gjøre.