Den populære Warhammer-skurken Thanquol avslører sine store planer i forkant av utgivelsen av DLC-en «Lords of the End Times

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End Times har kommet, og selv om det kanskje får eldre Warhammer-fans til å rynke på nesen – de som husker hvordan End Times ødela universet i «Warhammer Fantasy Battles» – betyr «Lords of the End Times»-DLC-en i « Total War: Warhammer III bare at det kommer til å utspille seg noen episke nye slag. Da Creative Assembly avslørte utgivelsesdatoen for denne innholdsrike DLC-en, fikk vi også en ny filmtrailer med alles favorittskurk fra lørdagsmorgen-tegneseriene, nå i en Warhammer-utgave.

Thanquol, Skaven-gråseeren som gang på gang blir forpurret av de navngivende heltene fra Gotrek- og Felix-bøkene, gjør endelig sin debut i Total War: Warhammer. I traileren ser vi at han spiller de andre fraksjonene ut mot hverandre, slik at han kan samle nok Warpstone til å få folk til å huske navnet hans og bøye seg for hans vilje.

Det er mer sannsynlig at de vil bøye seg for Verminlords, nye halvgudlignende enheter i Skaven-listen, som dukker opp i traileren sammen med andre enheter for hver av de presenterte fraksjonene. Sjekk dem ut selv nedenfor, og hold øye med mer informasjon om DLC-pakken «Lords of the End Times» før den kommer ut 24. september.